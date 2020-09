Nenê faz dois e Corinthians perde para o Fluminense na primeira sem Tiago Nunes

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Apesar da situação crítica, o Corinthians descontou com Mateus Vital. Nada que evitasse a derrota no Maracanã.

Antes do apito final, Danilo Barcelos entrou de sola em Michel e foi expulso após consulta do árbitro ao VAR.

No mais, o Fluminense, que não fez um bom segundo tempo, ainda conseguiu ampliar num lance polêmico. A bola bateu no braço de Bruno Méndez dentro da área, após tocar na sua coxa primeiro. O árbitro deu pênalti e Nenê não perdoou.

Em um raro momento de lucidez do ataque do Timão, Everaldo empatou, de cabeça, mas Michel estava impedido na origem da jogada e o lance foi devidamente anulado.

Com 17 minutos de disputa, o Corinthians tinha apenas 20% de posse de bola. Incomodado, Dyego Coelho abdicou de Éderson e colocou Everaldo na partida. Gabriel, apesar de ter levado um cartão amarelo com três minutos de jogo, foi mantido.

Demitir Tiago Nunes não mudou muito a situação do Corinthians. Na tarde deste domingo, o Timão voltou a jogar mal e acabou derrotado por 2 a 1 pelo Fluminense, no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

