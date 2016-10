Neta publica fotos nuas em homenagem a avô morto

Uma neta decidiu fazer uma linda homenagem ao avô, que faleceu no último sábado aos 71 anos, só que não contava com um ingrato, digamos, acidente. Ao prestar suas últimas homenagens através das redes sociais, a jovem acidentalmente publicou seis imagens completamente nua.

No Facebook, junto com as fotos provocantes, a jovem publicou o texto: “Palavras não podem descrever o quanto você significa para mim. Algumas das mais antigas e importantes memórias são de você brincando comigo no lago. Eu estou feliz que você irá ver a vovó de novo e seu que você fará muita falta. Saudades. Amo você”.

Após perceber o deslize, ela explicou a confusão. “Eu tinha acabado de atualizar minha nuvem e movido várias imagens. Queria eu apenas culpar o vazamento de imagens nesse caso”, escreveu na web.



(Com informações de UOL)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...