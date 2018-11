Neto de 17 anos nega estupro e confessa ter matado avó de 65 anos por asfixia na comunidade de riozinho em Novo Progresso

A Policia Civil de Novo Progresso investiga o caso (Foto:Arquivo)- O Jovem de 17 anos [nome não divulgado], neto da vitima confessou para policia Civil em Novo Progresso que matou sua avó na comunidade de Riozinho das Arraias por asfixia.

O corpo da idosa foi para IML em Itaituba.

O Jovem confessou ser usuário de droga.

A idosa Francisca das Chagas Pessoa, de 65 anos, foi morta por asfixia na manhã de domingo (19) , por voltas das 06h30mn , na comunidade de Riozinho das Arraias, no município de Novo Progresso.

Segundo a policia o neto de 17 anos é o principal suspeito, ele foi preso após investigação e confessou o crime, negou ter estuprado a vitima.

Conforme o Tenente Vieira, comandante da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM),relatou para imprensa , em diligencia ainda no domingo, a Polícia Civil se deslocou até a comunidade para começar as investigações sobre a morte da idosa. Quando a cena do crime era analisada, ficou provado que a mulher teria sido morta ao ser asfixiada por um travesseiro. Quando os policiais faziam as análises do local, perceberam que um adolescente rondava a casa, com ferimentos pelo rosto e nos braços. O jovem parecia ter sido arranhado por alguém, e foi levado para prestar esclarecimentos. Na delegacia, ele confessou ter matado a própria avó.

Inicialmente havia suspeitas de que o acusado teria, também, estuprado a idosa. Mas o delegado Thiago Mendes, da Polícia Civil, afirmou que não houve conjunção carnal.

Ainda segundo a PC, o rapaz seria usuário de drogas, e isso pode ter ligação com o crime. Por envolver adolescentes, os detalhes da investigação seguem sob sigilo.

O Corpo da idosa de 65 anos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal na cidade de Itaituba e aguarda resultado do exame necropsia e cadavérico para desvendar o crime.

Moradores próximo da vitima, entrevistados pela reportagem do Jornal Folha do Progresso , acreditam no estupro e que mais pessoas posam estar envolvida no caso.

A policia investiga sob sigilo.

