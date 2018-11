Neto de 17 ano é suspeito de matar e estuprar a própria Avô de 65 anos na comunidade de Riozinho das Arraias em Novo Progresso.

Uma idosa de 65 anos foi morta com suspeita de estupro na manhã deste domingo (18), na comunidade de Riozinho das Arraias no Município de Novo Progresso.

“Francisca das Chagas Pessoa de 65 anos”, foi morta asfixiada, e com suspeita de violência Sexual, informou Hospital Municipal.

A mulher é moradora da comunidade e o neto de 17 anos é o principal suspeito. “A testemunha relatou o caso – culpou o neto – via whatsApp para redação do Jornal Folha do Progresso e pediu para não ser identificado”. Segundo a Policia ele [neto] esta preso e a investiga o caso.



