Neto de Neguinho da Beija-Flor é morto durante festa

Beija Flor se solidarizou com Neguinho nas redes sociais (Foto:Wilton Junior/AE)

Crime ocorrido na madrugada de domingo, 18, vitimou mais duas pessoas

O neto do intérprete Neguinho da Beija-Flor foi assassinado, junto mais duas pessoas, no domingo, 18, na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu (RJ).

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga as circunstâncias do assassinato de Gabriel Marcondes, de 20 anos, e outros dois homens. As mortes ocorreram em um baile funk. Ninguém foi preso até agora.

A polícia Militar informa que o neto do cantor foi encontrado ferido a bala. Ele foi levado ao Hospital da Posse, mas não resistiu.

O sambista Neguinho da Beija-flor dissq que o neto, filho de Paulo César Marcondes, confirmou que a vítima estava em um baile funk, mas disse não saber o que aconteceu. “Quis saber pouco. Ouvi apenas que foi ao local montar uma tenda. Não sei o que houve”, disse ao G1.

A escola de samba Beija-Flor de Nilópolis fez uma postagem nas redes sociais oferecendo solidariedade à família de Neguinho e pedindo que o crime seja esclarecido.

O hospital divulgou uma nota dizendo que “recebeu quatro baleados na madrugada deste domingo. Três chegaram mortos e foram encaminhados para o Instituto Médico Legal, em Nova Iguaçu, para serem identificados. Já Rogério Bezerra, de 20 anos, passou por uma cirurgia na barriga e está custodiado”.

