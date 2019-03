Neto do ex-presidente Lula morre de meningite (Foto: Divulgação)

Morreu na tarde desta sexta-feira (1) o neto do ex-presidente Lula, em Santo André, no ABC Paulista.

Arthur Araújo Lula da Silva, tinha sete anos de idade e estava internado no Hospital Bartira, do grupo D’Or.

De acordo com informações do colunista Ancelmo Gois, Arthur já chegou ao hospital com febre alta. E foi diagnosticado com um quadro infeccioso de meningite meningocócica. O garoto não resistiu e morreu.

Arthur era filho de Sandro Luis Lula da Silva, filho do ex-presidente e da ex-primeira-dama Marisa Letícia e Marlene Araújo Lula da Silva.

