Neto e avó são assassinados em comércio em Peixoto de Azevedo (MT)

Weber Pereira dos Santos, de 21 anos, foi morto junto com a avó em Peixoto de Azevedo — Foto: Arquivo pessoal

Um jovem e a avó dele foram assassinados nesse domingo (29) em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Weber Pereira dos Santos, de 21 anos, e Valdenice dos Santos, de 62.

O crime ocorreu no bairro Liberdade às 19h50 perto de um estabelecimento comercial.

Não há informações de como ocorreu o crime e nem quantas pessoas participaram do assassinato, muito menos a motivação das mortes.

Testemunhas disseram que seis disparos foram feitos no local.

Weber foi encontrado já morto na Rua Pará, ao lado da porta do comércio. A avó já não estava no local e havia sido socorrida por testemunhas ao Hospital Regional de Peixoto de Azevedo. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta segunda-feira (30).

O caso está sendo investigado pela delegacia de Peixoto de Azevedo.

Nenhuma pessoa foi presa ou identificada até o momento.

30/09/2019 11h19

