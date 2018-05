Neuer é relacionado pelo Bayern para final da Copa da Alemanha

A partida deste sábado será realizada no Estádio Olímpico de Berlim, às 15 horas (de Brasília).

Há oito meses sem jogar por causa de uma fratura no pé esquerdo, cuja recuperação demorou um tempo maior do que o esperado, o goleiro Manuel Neuer foi confirmado nesta sexta-feira entre os relacionados do Bayern de Munique para a final da Copa da Alemanha, contra o Eintracht Frankfurt, neste sábado, em Berlim, onde o time bávaro fechará a sua temporada europeia em busca de mais um título.

Neuer disputou a sua última partida em setembro e qualificou o retorno confirmado à equipe como “talvez, a melhor notícia do dia”. E ele foi relacionado para esta decisão três dias depois de ter sido incluído em uma lista preliminar de 27 jogadores convocados pelo técnico Joachim Löw para defender a Alemanha na Copa do Mundo de 2018.

A partida deste sábado será realizada no Estádio Olímpico de Berlim, às 15 horas (de Brasília), quando o Bayern jogará para comprovar o seu favoritismo após ter conquistado, com extrema facilidade, o título do Campeonato Alemão nesta temporada.

É provável, porém, que o técnico Jupp Heynckes mantenha Sven Ulreich no gol do Bayern e Neuer figure como opção no banco de reservas. O goleiro titular da Alemanha na conquista da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, fez nesta semana o seu primeiro treino completo com a equipe bávara após encerrar o seu longo período de recuperação.

Na última terça-feira, Neuer foi incluído entre os quatro goleiros convocados por Löw na pré-lista de chamados pelo treinador para o Mundial de 2018, na Rússia, onde a presença do jogador foi colocada em dúvida pelo próprio atleta, que admitiu, na semana passada, que seria difícil ser chamado para a competição caso não fosse liberado para defender o Bayern em ao menos uma partida desta reta final da temporada europeia.

Durante este período de ausência de Neuer, Thomas Müller assumiu o posto de capitão do time de Munique. E o atacante também foi confirmado para a decisão deste sábado depois de ter sofrido nos últimos dias com problemas estomacais. Já o zagueiro Jerome Boateng, o volante Arturo Vidal e o atacante Arjen Robben desfalcarão a equipe contra o Eintracht Frankfurt por estarem lesionados.

Neuer foi incluído na pré-lista de convocados da Alemanha para a Copa ao lado de outros três goleiros: Marc André ter Stegen, do Barcelona, Bernd Leno, do Bayer Leverkusen, e Kevin Trapp, do Paris Saint-Germain. Se for confirmado como um dos três jogadores da posição para o Mundial, Leno ou Trapp deverão ser descartados por Löw.

A Alemanha fará dois amistosos antes da Copa do Mundo, diante da Áustria, no dia 2 de junho, e da Arábia Saudita, no dia 8. No torneio na Rússia, a estreia será contra o México, em 17 de junho. Os outros jogos da fase de grupos vão ser com a Suécia, no dia 23, e a Coreia do Sul, no dia 27.

