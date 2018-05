Neymar ainda é dúvida para estreia da seleção brasileira na Copa

O atacante não joga desde o dia 25 de fevereiro, quando sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito.

A comissão técnica da seleção avalia que a recuperação do atacante Neymar, 26, de sua lesão no pé direito está mais rápida do que o esperado. Mesmo assim, o preparador físico Fábio Mahseredjian ainda não sabe como o camisa 10 estará fisicamente para a estreia do Brasil na Copa.

O atacante não joga desde o dia 25 de fevereiro, quando sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito durante jogo do Paris Saint-Germain pelo Campeonato Francês.

Menos de uma semana depois, ele passou por uma cirurgia e só voltou a treinar com bola na última quinta-feira (17), com a equipe francesa. Na Granja Comary, o jogador realizou duas atividades com bola.

“O Neymar vem evoluindo muito bem. Ele está treinando todos os dias e vem complementando o tratamento com atividade física. Não sabemos, porém, como vai chegar no dia 17. A expectativa é positiva, mas é difícil falar em percentual”, disse o preparador.

“Ele está na fase de voltar aos gestos habituais. O atleta, quando fica muito tempo parado, só volta a ter segurança quando vai a campo e começa a repetir aqueles gestos. Por isso vamos usar os dois amistosos como parte do trabalho, para que ele possa passar por todos os testes”, afirmou o médico Rodrigo Lasmar.

Neymar deverá fazer em 3 de junho sua primeira partida desde a cirurgia. Nesse dia, o Brasil disputa amistoso preparatório para a Copa contra a Croácia.

Por outro lado, o atacante Douglas Costa e o lateral direito Fagner são dúvidas para o amistoso.

O primeiro se apresentou à seleção com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida durante seu último jogo pela Juventus, no sábado (19), pela última rodada do Italiano. Já o lateral corintiano trata uma lesão muscular na coxa direita desde o dia desde 29 de abril, e ainda não está recuperado.

