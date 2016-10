Neymar deve se tornar o maior brasileiro do Barcelona.

O Barcelona sempre gostou de apostar no talento brasileiro. Desde os longínquos anos 50, com o artilheiro Evaristo de Macedo, passando pela barca que não deu certo no clube Roberto Dinamite em 1980, até os anos 90 e 2000, com os craques Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, entre outros.

Mas quem caminha para se tornar o maior jogador brasileiro da história do Barça é Neymar, que nesta sexta-feira terá seu contrato renovado com o clube até 2021 e pode ficar, pelo menos, oito anos no clube, já que está lá desde 2013. E o atacante já é o quarto maior artilheiro brasileiro do time catalão, com 95 gols anotados até aqui.

O maior deles é Evaristo de Macedo, que balançou as redes 178 vezes. Em número de jogos, dentre os grandes ídolos brasileiros do Barça, Rivaldo foi o maior, com 253 aparições (O lateral Daniel Alves é o que mais atuou, com 391 partidas). E Neymar caminha a passos largos para superar todos esses números.

Em quase três anos e meio no Barça, Ney já atuou em 154 jogos, com 95 gols. Se manter sua boa média inicial e seguir no clube, pode chegar em 2021 na marca aproximada de 400 partidas e 250 gols, quebrando a escrita de que os ídolos brasileiros não ficam muito no time catalão.

Roberto Dinamite chegou no Barcelona como um dos maiores nomes brasileiros. Após grande estreia, com dois gols, sofreu com a mudança de técnico e jogou apenas 17 vezes. Já Romário fez história no clube, mas também por pouco tempo. O Baixinho brilhou por duas temporadas na equipe.

Já a passagem de Ronaldo foi ainda mais rápida. Uma temporada, porém com a estupenda marca de 47 gols em 51 jogos. O meia Giovanni começou bem no Barça, mas depois sofreu com Van Gaal e saiu após três anos. Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho duraram um pouco mais, cinco temporadas cada um, suficientes para marcarem mais de 100 gols e entrarem para o hall de maiores ídolos do time espanhol.

Confira na galeria acima os números dos grandes craques brasileiros do Barcelona e vote no duelo sobre quem é o maior deles!

