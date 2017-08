Neymar diz que quer ter mais filhos, mas não antes de ‘trazer o hexa’

Em entrevista à revista, o craque do PSG falou sobre formar uma família e dos seus objetivos profissionais

A edição desta semana da revista “Caras” publicou uma extensa entrevista com o craque Neymar, que falou sobre família e objetivos profissionais. Pai do menino David Lucca, de cinco anos, o craque do Paris Saint-Germain revelou querer mais filhos. “Eu quero, sim, ter uma família e muitos filhos! Mas tudo tem o momento certo. Agora minha cabeça está voltada para o PSG e chegar bem na Copa do Mundo”, afirma o atacante, que está solteiro.

Sobre os objetivos profissionais, Neymar promete que vai fazer de tudo para conquistar a Copa do Mundo de 2018, que será disputada na Rússia. “Um título mundial pela seleção brasileira é a consagração máxima na carreira de um jogador. E vou trabalhar muito para ajudar a trazer o hexacampeonato para a nossa torcida”, disse.

Por fim, o camisa 10 do PSG pediu paz ao comentar a onda de ataques terroristas na Europa. “A questão do terrorismo assusta um pouco porque é algo imprevisível. Pode acontecer em qualquer hora e lugar. No Brasil, felizmente, a gente não convive com isso. Precisamos de paz!”, comentou.

