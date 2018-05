Neymar é liberado para treinar no campo

Resultados mostram “consolidação bastante satisfatória de lesão”.

Neymar foi submetido, na manhã deste sábado, a novos exames com o doutor Rodrigo Lasmar na França. Sem dar entrevistas, o craque do Paris Saint-Germain acenou para os jornalistas e deixou a clínica rapidamente. O médico da seleção brasileira informou que o exame mostrou grande evolução, e o camisa 10 de Tite, em franca recuperação da fratura no quinto metatarso do pé direito, seguirá evoluindo no trabalho previsto. Inclusive, ele foi liberado para iniciar o treinamento no campo, o que acontecerá já neste domingo.

“Os exames realizados hoje (sábado) mostraram a consolidação bastante satisfatória de sua lesão do quinto metatarso do pé direito. Neymar começará amanhã (domingo) sua preparação física com bola no chão do Centro de Treinamento Ooredoo”, diz a nota do PSG.

O planejamento desta semana está por conta do departamento médico do PSG (que ainda não se manifestou). A partir do dia 21 de maio, ele deve se apresentar à Seleção em Teresópolis e passará a ficar à disposição de Lasmar.

Em fase final de reabilitação, Neymar é presença certa na convocação de segunda-feira que revelará os 23 nomes a defender a Seleção na Copa do Mundo da Rússia. A competição terá a abertura em 14 de junho com o duelo entre os anfitriões e a Arábia Saudita, e a grande decisão acontecerá no dia 15 de julho em Moscou.

