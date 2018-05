Neymar é liberado pelo PSG para voltar ao Brasil e se preparar para Copa

Neymar recebeu permissão para voltar ao Brasil e se preparar para a Copa do Mundo, depois de retomar os treinamentos com o Paris Saint-Germain, informou o clube francês nesta quinta-feira.

“Neymar retomou parcialmente o treinamento com seus companheiros de equipe hoje no Parc des Princes e começou sua preparação física com bola”, disse o time em comunicado.

“O fato de ele não estar disponível para o jogo em Caen (na última rodada do Campeonato Francês) significa que ele foi autorizado a voltar ao Brasil esta noite para (continuar sua reabilitação com a seleção).”

Neymar, que se transferiu do Barcelona para o PSG por 222 milhões de euros em agosto, está fora dos gramados desde que torceu o tornozelo e fraturou o quinto metatarso do pé direito em 25 de fevereiro, o que o levou a ser operado no Brasil.

Na quarta-feira, o atacante afirmou que se sentiu bem ao voltar a treinar com bola, apesar de “um certo receio”, e que o maior desafio de sua carreira será disputar uma Copa do Mundo depois de ficar três meses sem jogar por causa da lesão.

Neymar foi convocado pelo técnico Tite nesta semana para a disputa da Copa do Mundo na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho, e deverá se apresentar na semana que vem para o início da preparação na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

