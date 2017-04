Neymar é o jogador mais rápido do Barcelona, diz jornal espanhol

Craque brasileiro alcançou a maior velocidade máxima do elenco do clube catalão nesta temporada

Neymar é o jogador mais veloz do Barcelona. Pelo menos é o que atesta o jornal espanhol “Marca”. De acordo com a publicação, o atacante brasileiro atingiu a maior velocidade máxima nesta temporada entre os demais jogadores do elenco do clube catalão: 34,83 km/h. Essa marca foi registrada na rodada 25 do campeonato nacional, quando o Barça enfrentou o Sporting Gijon.

O jornal também destaca a explosão de Neymar como diferencial do atleta, que mistura velocidade e habilidade. Essas características, segundo o “Marca”, fazem de Neymar um dos jogadores mais difíceis de parar no mundo. Não é à toa que o brasileiro é um dos cinco atletas que mais são calçados na Série A no Espanhol.

Atrás de Neymar, no quesito velocidade, está Mathieu, que conseguiu chegar a 34,25 km/h. Em seguida vem Aleix Vidal, Mascherano e Jordi Alba. Suarez é o 11º e Messi o 13º.

Fonte: Notícias ao minuto.

