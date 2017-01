Neymar é o que mais dribla, sofre faltas e perde bolas no Espanhol

Jogador é terceiro colocado no quesito assistências

Se recuperando de um período de baixa no Barcelona, Neymar lidera em uma série de estatísticas relacionadas ao Campeonato Espanhol. De acordo com o jornal Marca, ela está no topo do ranking nos dribles com 71 – 20 a mais do que Messi, o segundo colocado – e nas faltas recebidas (65). O atacante também lidera no número de bolas perdidas: 414.

Nas assistências, com seis, Neymar perde apenas para Pablo Piatti, do Espanyol, que tem sete, e para Toni Kroos, do Real Madrid, com nove.

No final de semana, o jogador quebrou o jejum de três meses sem marcar com bola rolando na goleada por 3 a 0 sobre o Eibar

