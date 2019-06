Neymar expõe conversas para se defender de acusação de estupro: ‘caí numa armadilha’

Fonte:Correio 24 horas – (Foto:Reprodução) – O jogador Neymar usou as redes sociais para se defender da acusação de estupro que tomou conta da internet neste sábado (1). Em um vídeo de sete minutos, ele fala que foi vítima de “uma armadilha” e que a mulher que o acusou quer “extorquir” dinheiro dele. Depois de repetir, durante quatro minutos, que estava chateado com a situação, ele mostrou prints das conversas com a mulher.

“Sei que qualquer notícia que envolve meu nome tem um barulho muito grande e todo mundo fica querendo minha declaração. O que aconteceu foi o contrário do que dizem, estou muito chateado nesse momento, mas a partir de agora vou expor a conversa que tive com a menina, todos os nossos momentos, que são íntimos, mas é necessário expor pra provar que realmente não aconteceu nada demais”, disse.

Ele disse ainda que tudo o que aconteceu entre eles foi consensual. “O que aconteceu foi uma relação entre homem e mulher, dentro de quatro paredes, algo que acontece com todo casal e no dia seguinte não aconteceu nada demais, a gente continuou trocando mensagem, ela me pediu uma lembrança ao filho e eu ia levar. Agora fui pego de surpresa”, continuou.

O jogador disse ainda que estavam tentando “denegrir” a imagem dele e esperava que depois de expôr as conversas que teve com a mulher, ficasse tudo “claro” sobre o que aconteceu. “Acho que é o momento de todo ficar sabendo o que aconteceu. É ruim me colocar nessa situação, bem chato. É muito triste acreditar que o mundo está assim. Que existem pessoas que querem se aproveitar, que querem extorquir as outras. É doloroso, mas já que me colocaram nessa situação, estou explicando. Espero que a Justiça olhe as mensagens e veja o que aconteceu. É com muita tristeza e dor no coração que faço esse vídeo, que explico isso, uma situação bem chata não só pra mim como pra minha família. Peço perdão a eles por colocá-los nessa situação, eu não queria e fui induzido a isso. Foi uma armadilha e acabei caindo. Mas que isso sirva de lição”.

Em seguida, ele compartilha as conversas, nas quais eles combinam os encontros que teriam em Paris. As conversas no WhatsApp começaram em março, e o encontro só aconteceu em maio. Nesse meio tempo, pelo que mostra o jogador, a mulher enviou diversas fotos e pede que ele não compartilhe o conteúdo com ninguém. Algumas mensagens também foram apagadas.

Nas conversas, eles falam do encontro que tiveram e combinam uma segunda vez. Ela fica aguardando o jogador para que ele leve um presente para o filho e depois diz que vai dormir, já que ele ainda não tinha chegado. Depois disso, o jogador não compartilhou mais as conversas que teve com a mulher.

Veja o vídeo completo:

Entenda o caso

A acusação é de que Neymar conheceu a mulher por meio das redes sociais (Instagram). Consta no BO que, após o diálogo, ficou acertado, através de um amigo do jogador denominado Gallo, que Neymar arcaria com os custos de passagem e hospedagem para ela viajar à França para conhecer o craque. Ainda de acordo com o documento, a vítima ficaria hospedada a partir de 15 de maio no Sofitel Paris Arc Du Triomphe e, por volta das 20h, Neymar teria chegado embriagado ao hotel.

De acordo com o boletim, após trocas de carícias, a mulher acusou Neymar de ficar agressivo e, mediante violência, ter praticado relação sexual sem o consentimento da vítima. Ela disse no depoimento que voltou ao Brasil no dia 17 de maio e que estava abalada emocionalmente e com medo de registrar a ocorrência.

O pai e empresário do jogador negou a acusação e se pronunciou sobre o assunto em entrevista à TV Band. “Neymar conseguiu guardar as conversas e tudo o que se fala sobre a relação com o Neymar. Em nenhum momento fez isso. Sei que meu filho pode ser acusado de muitas coisas, mas sei o menino que ele é. Sei o homem que Neymar é; então, é filho de pai e mãe. Desta vida, a gente vai fazer com que a justiça venha o mais rápido possível”, declarou.

