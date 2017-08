Neymar, Messi e outros craques lamentam atentado em Barcelona

Nas redes sociais, jogadores prestaram solidariedade a familiares de vítimas

Alguns dos maiores craques do futebol, muitos deles jogadores do Barcelona, usaram as redes sociais para prestar solidariedade e pedir orações para as vítimas do atentado terrorista que deixou 13 mortos numa área turística da cidade, nesta quinta-feira. Recém-saído do clube catalão, o brasileiro Neymar foi um dos atletas que publicaram mensagens após o ataque em Las Ramblas, assim como Lionel Messi, seu ex-companheiro de Barcelona.



“Que Deus conforte todas as famílias. Te amo, Barcelona”, escreveu Neymar, que estreou esta semana no Paris Saint-Germain, da França, após deixar o time da Catalúnia.



Lionel Messi, atacante do Barcelona, também publicou em seu Instagram. “Quero enviar minhas condolências e meu total apoio às famílias e amigos das vítimas do terrível ataque à nossa amada Barcelona e também rejeitar totalmente qualquer ato de violência. Nós não vamos nos render, somos muitos mais os que querem viver em um mundo pacífico, sem ódio e onde o respeito e a tolerância são a base da convivência”, escreveu.



Camisa 9 do Barcelona, Luis Suárez se disse “chocado com o que ocorreu” na cidade. Ele postou uma fita preta em sinal de luto.



O meio-campista Ivan Rakitic também relatou o choque após o ataque nas Ramblas.

“Toda força do meu Barcelona”, desejou o jogador Gerard Deulofeu.

O atacante Paco Alcácer também publicou uma mensagem em solidariedade às vítimas e seus familiares. “Meu total apoio e solidariedade às vítimas dessa barbaridade que está ocorrendo em Barcelona”, escreveu.

Já Cristiano Ronaldo, que joga pelo principal adversário do Barcelona, se disse “consternado” com a tragédia.

Mulher do astro do Barcelona, Antonella Roccuzzo também deixou uma mensagem de apoio às vítimas do ataque. “Tanta Maldade? Tanto ódio no mundo?? Quanta tristeza e impotência. Toda a força para as famílias!!”, escreveu a bela.

A irmã de Neymar, Raffaela Santos, pediu orações para Barcelona.

Rafaella publicou no Instagram mensagem sobre Barcelona – Reprodução

O tenista Rafael Nadal também endossou as mensagens de apoio aos moradores de Barcelona e vítimas do atentado. “Destroçado por tudo o que aconteceu em Barcelona! Todo meu apoio às famílias afetadas e à cidade”, escreveu.

Fonte: O Globo.

