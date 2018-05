Neymar pode sair do PSG e ir para o Real Madrid

(Foto:Christophe Ena / AP0)- Presidente do Barcelona diz: ‘Ele é livre para fazer o que quiser.

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, demonstrou que pouco se importa se Neymar pode mesmo assinar com o Real Madrid. Em entrevista à “RAC1”, o dirigente afirmou que, se tal cenário se concretizar, o craque do Paris Saint-Germain será apenas mais um rival do clube catalão.

“Neymar é livre de fazer o que quiser. Julgo que tem contrato com o Paris Saint-Germain. Me preocupo com o Barça. Se ele for para Real Madrid, será nosso adversário”, disse o dirigente.

A controversa saída de Neymar do Camp Nou, em julho de 2017, com destino à Paris, ainda dá que falar. Bartomeu afirmou que ficou surpreso com a atitude do jogador, principalmente por fazer questão de sair do Barcelona, sendo que tinha renovado o contrato seis meses antes.

“Me surpreendeu a forma como ele deixou o Barcelona. Temos um litígio laboral, quando houver uma decisão será feita luz sobre todo este caso”, avisou o presidente do Barça, que não vê Neymar vestindo novamente a camisa do time: “Dificilmente. Entramos em outra dinâmica dentro do clube”.

Na semana passada, o jornal catalão “Sport” revelou que técnicos do próprio clube aconselharam à diretoria a não contratar o craque brasileiro em 2013. Na coluna do jornalista Toni Frieros, os treinadores citaram que Neymar não era um jogador que pensava no coletivo.

“Neymar é o jogador clássico que nunca deve jogar no Barça. É um jogador egoísta e individualista que não trabalha para a equipe, sempre olhando para o seu brilho pessoal”, descreve o colunista as palavras de um técnico, sem citar de quem se trata.

