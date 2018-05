Neymar realiza treino com bola no gramado da Granja Comary

De acordo com Edu Gaspar, coordenador de seleções, Neymar estará em campo no amistoso da seleção brasileira contra a Croácia, marcado para o dia 3 de junho.

Os atacantes Neymar e Gabriel Jesus realizaram treino com bola e físico na tarde desta terça-feira (22) em um dos campos da Granja Comary.

Além deles, o lateral direito Danilo também participou da atividade, que foi acompanhada de Fábio Mahseredjian e Ricardo Rosa, preparadores físicos da seleção brasileira. A comissão técnica do Brasil está observando a recuperação de Neymar, que passou por uma cirurgia do quinto metatarso do pé direito no início de março. Ele sofreu uma fratura durante jogo contra o Olympique de Marselha-FRA, pelo Campeonato Francês.

Ele realizou o primeiro treino com bola na última quinta-feira (17). A atividade foi realizada juntamente com os companheiros do Paris Saint-Germain-FRA.

De acordo com Edu Gaspar, coordenador de seleções, Neymar estará em campo no amistoso da seleção brasileira contra a Croácia, marcado para o dia 3 de junho, em Liverpool.

“Vou passar o que me passam. Conversando com Fábio [Mahseredjian] e Ricardo Rosa, eles estão bastante otimistas com a recuperação, para um período de jogo ou jogo inteiro no dia 3. Levando em consideração o que eles trazem para nós de informação, nos dá segurança de que ele tenha todas as condições para o dia 17”, disse Edu Gaspar na última segunda-feira citando a estreia na Copa do Mundo contra a Suíça.

Na manhã desta terça-feira, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) publicou fotos do jogador fazendo exercícios na esteira.O goleiro Ederson também faria uma atividade com os preparadores de goleiros nesta tarde, mas o trabalho foi cancelado. Taffarel e Rogério Maia, preparadores de goleiros, também acompanharam a atividade de Neymar.

