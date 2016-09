Neymar revela que iniciará carreira musical

Neymar anunciou neste domingo (11), no Twitter, que irá dar iniciar na carreira de músico. A estreia já tem data para acontecer: é na próxima quarta-feira (14), um dia depois da estreia do Barcelona na Liga dos Campeões da Europa.

Segundo o jogador, a canção vai ser lançada no Facebook, mas sem muitos detalhes sobre a nova empreitada.

Até a noite de domingo, a mensagem já tinha recebido quase 4 mil retuítes. A hashtag #Neymusico ficou entre as mais mencionadas no Twitter.

A relação do atacante com a música é antiga. Ele já popularizou alguns artistas e canções após aparecerem no perfil dele no Instagram ou nos campos.



