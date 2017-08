Neymar se despede do elenco do Barcelona e anuncia saída

O jornal Mundo Deportivo diz que tudo está acertado entre as partes envolvidas e que Neymar poderá ser oficializado como reforço do clube parisiense nas próximas horas.

O jogador aproveitou para comunicar aos colegas de equipe e a comissão técnica do Barça que a sua decisão está tomada: irá assinar contrato com o Paris Saint-Germain.

De acordo com o jornal espanhol As, o atacante brasileiro esteve precisamente por 42 minutos no CT.

Neymar foi ao centro de treinamento do Barcelona na manhã desta quarta-feira (2), mas não chegou a treinar com os companheiros.

