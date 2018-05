Neymar se encontrou com representante do Real, e preço superaria R$ 1 bi.

Segundo o “As”, de Madrid, atacante do PSG se encontrou duas vezes com emissário do time merengue no Brasil. Valor da transação seria de 260 milhões de euros.

No dia em que Neymar reapareceu em um jogo do PSG, a imprensa espanhola não perdeu tempo e ampliou a especulação sobre uma possível transferência do atacante para o Real Madrid. O jornal “As”, de Madri, publica na capa de sua edição desta quarta-feira que o brasileiro se encontrou duas vezes com um representante merengue no período em que esteve no Brasil, durante a recuperação de sua cirurgia no pé direito. E mais. O valor do negócio chegaria aos € 260 milhões (cerca de R$ 1,01 bilhão).

As informações são estampadas com a seguinte manchete: “Neymar negocia com o Madrid”. O mesmo diário “As”, no entanto, publicou em março que as cifras para a transação poderiam chegar até € 400 milhões (R$ 1,6 bilhão na cotação da época), € 140 milhões a menos que o preço informado na capa desta quarta.

Capa do “As” diz que Neymar negocia com o Real Madrid (Foto: Reprodução/As)

No início deste mês, o “Marca”, outro grande jornal esportivo de Madri, usou o brasileiro na capa e escreveu que ele “quer jogar com Cristiano Ronaldo”.

O craque da Seleção foi contratado em agosto do ano passado pelo PSG por um valor recorde de € 222 milhões (R$ 815 milhões na cotação da época) e assinou contrato até junho de 2022 com a equipe francesa.

Neymar não entra em campo desde o dia 25 de fevereiro deste ano, quando fraturou o quinto metatarso do pé direito. Ele passou por cirurgia em Belo Horizonte e se recuperou em sua mansão em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro.

Desde o último dia 4, o craque está de volta a Paris e, nesta terça, foi ao Stade de France e viu o PSG vencer o Les Herbies por 2 a 0 na final da Copa da França.

Por: GloboEsporte.com

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...