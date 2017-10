Neymar se irrita ao ver Bruna Marquezine no colo de rapaz

O jogador Neymar, 25 anos, não gostou de saber que Bruna Marquezine, 22, foi flagrada no colo de um rapaz, em Nova York (EUA), no último fim de semana.

Depois do encontro com a atriz no casamento de Marina Ruy Barbosa, o atacante do PSG tinha esperança de reatar com a ex. O casal terminou o namoro em junho passado. As informações são da coluna “Olá”, assinada por Fernando Oliveira e publicada diariamente no jornal “Agora”.

A imagem circulou em várias plataformas nas redes sociais. O rapaz, apontado como novo affair da atriz, seria o estudante Lucas Kalil, de acordo com o jornal “Extra”.

Bruna Marquezine, que passa uma temporada nos Estados Unidos, será uma das protagonistas da novela “Deus Salve o Rei”, próxima trama das 19h da Globo.

