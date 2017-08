Neymar solta o verbo contra diretoria do Barcelona: ‘Muito triste’

Após dar show na goleada do PSG sobre o Toulouse, o atacante brasileiro falou sobre o ex-clube

Após dar um verdadeiro espetáculo na goleada por 6 a 2 do Paris Saint-Germain sobre o Toulouse, no domingo (20), Neymar foi cercado por jornalistas na zona mista do estádio Parc des Princes e acabou sendo perguntado sobre o Barcelona, seu ex-clube. O atacante não escondeu que sente mágoas da atual diretoria do clube catalão.

“Não tenho nada a dizer para a diretoria do Barcelona. Para mim… Bom, na verdade tenho o que dizer: que estou muito triste com eles. Passei quatro anos lá e fui muito feliz. Comecei feliz, passei os quatro anos feliz e saí feliz. Mas não com eles. Para mim, eles não deveriam estar na diretoria do Barça. O Barça merece muito mais, e todo mundo sabe disso”, disse a estrela do PSG.

A diretoria do Barcelona criticou Neymar publicamente pelo fato de ele ter deixado o clube através do pagamento de multa rescisória.

Fonte: Notícias ao Minuto.

