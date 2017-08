Neymar vai assinar contrato de cinco anos com o PSG, diz ‘L’Equipe’

Jornal francês diz que jogador anunciado oficialmente pelo clube parisiense ainda na noite desta quinta

Neymar é esperado em Paris ainda nesta quinta-feira (3) para assinar contrato com o Paris Saint-Germain. De acordo com informações do jornal francês “L’Equipe”, o jogador brasileiro vai assinar um vínculo de cinco anos com sua nova equipe.

Antes de se estabelecer em Paris, Neymar vai ficar no luxuoso hotel Royal Monceau, que fica no 8ª distrito da capital, pertinho da famosa avenida da Champs-Elysées e do emblemático Arco do Triunfo

Fonte: Notícias ao Minuto.

