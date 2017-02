Neymar vê vaga quase impossível e diz: “Nunca passei por essa situação”

Craque do Barcelona, um dos poucos que não foram mal na goleada sofrida para o PSG, critica atuação coletiva e afirma que será complicado se preparar para a volta

– Olha, foi um jogo atípico, que dificilmente acontece pra gente. Mas os méritos são do Paris. Fizeram um grande jogo, marcaram muito bem, chegaram bem no nosso gol. Agora é pensar no próximo jogo, ver o que a gente pode fazer e tentar a virada, que está muito difícil, praticamente impossível. Mas a gente não pode desistir.

Visivelmente cabisbaixo, Neymar disse que a situação de sair com tamanha desvantagem em um mata-mata é novidade para ele e que a preparação para a volta será complicada.

– É muito difícil se preparar para um jogo assim. Você está com quatro gols atrás… Acho que nunca passei por essa situação. Então, não posso te responder essa pergunta. O que vou fazer é me doar ao máximo no próximo jogo para que a gente possa virar.

O atacante do Barcelona garantiu que a grande atuação do Paris Saint-Germain não surpreendeu a equipe catalã.

– Não, a gente sabia que o PSG tem uma grande equipe. Eles têm jogadores de muita qualidade. Nós que não estávamos bem, que não fizemos o trabalho correto, e por isso fomos surpreendidos pelo resultado.

Agora é pensar no próximo jogo, ver o que a gente pode fazer e tentar a virada, que está muito difícil, praticamente impossível. Mas a gente não pode desistir”

Neymar, sobre a partida de volta

Por fim, Neymar comentou a relação que tem com os brasileiros do PSG – alguns são seus companheiros de Seleção – e falou sobre a conversa que teve com eles em campo.

– Do jogo a gente não comenta muita coisa não. Tenho uma amizade muito grande com o Marquinhos, Thiago (Silva), Lucas e Max (Maxwell). A gente conversou porque fazia um tempo que não se via. Mas do jogo nós falamos muito pouco – afirmou.

Fonte: Globo Esporte.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...