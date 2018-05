NHL: quatro equipes duelam por duas vagas na Stanley Cup

Jogos agitam fim de semana nos EUA.

As finais de conferências da NHL, liga de hóquei com times dos Estados Unidos e Canadá, serão decididas até a próxima semana.

Do lado Leste, o Tampa Bay Lightning empatou a série melhor de sete contra o Washington Capitals, após vecer por 4 a 2, nesta quinta. O 2 a 2 em partidas obriga, pelo menos, que a disputa vá até ao jogo seis.

Já na Conferência Oeste, o Vegas Golden Knights, franquia recém-criada no estado de Nevada, vai levando vantagem sobre o Winnipeg Jets. O time de Las Vegas lidera a série por 2 a 1. As duas equipes se enfrentam nesta sexta no jogo 4.

Fonte: NOTÍCIAS AO MINUTOS

