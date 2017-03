Nico López define e Internacional volta a vencer no Gauchão

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria) – Em um dia muito especial para dois de seus maiores ídolos, o Internacional recebeu o São Paulo-RS no Estádio Beira Rio e não decepcionou seus torcedores. Na 350ª partida de D’Alessandro e na data que seria o 39º aniversário de Fernandão, quem brilhou foi o uruguaio Nico López, que marcou o único gol do triunfo por 1 a 0. Com o resultado, o Inter voltou para a zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Gaúcho.

Além de Nico López, outro nome de destaque na importante vitória é o do jovem Brenner, responsável por muitos perigos ao gol do São Paulo e pela jogada e assistência para o gol do uruguaio. Com os visitantes jogando solidamente na defesa, o Colorado apostou em diversos lançamentos longos para tentar furar o sistema defensivo.

Com o resultado, o Inter subiu para dez pontos e chegou à sexta colocação do Gauchão. A ascensão da equipe também significou a saído do São Paulo do G8. A equipe do interior agora aparece na nona posição com oito pontos.

Na próxima rodada, o Internacional irá enfrentar o ameaçado Ypiranga fora de casa, no Estádio Colosso da Lagoa, nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília). O São Paulo, por sua vez, recebe o vice lanterna São José no Aldo Dapuzzo, na quinta, às 20h30.

O Jogo – Aos 36 minutos da primeira etapa, a maior chance do Inter até então. William cobrou falta do lado esquerdo e colocou na cabeça de Brenner, na pequena área. O atacante cabeceou forte exigindo praticamente um milagre do goleiro Roballo, que espalmou com a mão esquerda.

O gol saiu aos 44 da primeira etapa. Carlos fez lançamento incrível para Brenner. O jogador, então, driblou o arqueiro rival, mas acabou ficando sem ângulo para o chute. Ao erguer a cabeça, Brenner acionou Nico Lopez na pequena área e o uruguaio dominou, limpou o marcador e balançou as redes.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, William lançou Brenner novamente no setor ofensivo. O zagueiro Adriano Lara tentou tirar de cabeça, mas mandou contra seu próprio gol. Esperto no lance, Roballo tirou com os pés e evitou o segundo gol.

O São Paulo cresceu em campo e, aos 16, assustou o Internacional. Rodrigou Dourado se atrapalhou pela lateral e perdeu a bola para Fidélis. O jogador tocou para Chico, que entrou na área e chutou com perigo, na parte de fora da rede.

Precisando do resultado, Gilson Maciel sacou Leomir e colocou Fred em campo. Logo em seu primeiro lance, o jogador aproveitou uma bola espirrada e pegou forte, de primeira, para defesa espetacular de Danilo Fernandes.

Já no minuto final, Fred teve nova chance e novamente parou em intervenção providencial de Danilo. O atacante se antecipou do marcador e chutou cruzado. O arqueiro colorado voou na bola e afastou o perigo.

