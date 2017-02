Ninguém acerta e Mega-Sena acumula em R$ 30 milhões

As dezenas sorteadas foram 08 – 11 – 27 – 28 – 43 – 46; 81 apostas acertaram a Quina

Foto Reprodução – Ninguém acertou os seis números do concurso 1.900 da Mega-Sena, que teve sorteio realizado neste sábado (4), em Maceió (AL). As dezenas sorteadas foram 08 – 11 – 27 – 28 – 43- 46. O prêmio para o próximo sorteio está acumulado em R$ 30 milhões.

De acordo com o G1, 87 apostas acertaram a Quina e cada uma vai levar R$ 29.411,18. Já a quadra registrou 5573 acertos, com cada pessoa levando R$ 655,91.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica do Brasil. O valor mínimo para cada uma é de R$ 3,50.

