‘Ninguém está com mais medo do que eu’, confessa Neymar

O atacante falou à TV Globo sobre o seu retorno aos gramados após a lesão que sofreu no pé direito.

Em entrevista ao repórter Tino Marcos para uma série do “Jornal Nacional”, da TV Globo, Neymar falou sobre a expectativa para voltar aos gramados após a lesão que sofreu no quinto metatarso do pé direito e que o deixou três meses fora de combate.

“É um momento muito difícil, né? acho que é um dos mais difíceis que eu já passei, por estar muito próximo a um sonho que eu tenho, que é a Copa do Mundo”, começou o craque.

“Eu sei que a galera está um pouco nervosa, mas ninguém está mais do que eu, ninguém está mais ansioso do que eu pra voltar e ninguém está com mais medo do que eu”, acrescentou o camisa 10.

A seleção brasileira estreia na Copa do Mundo no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov. Até lá, o departamento médico da seleção garante que Neymar estará pronto para ajudar o Brasil no sonho do hexa.

Por: NOTÍCIAS AO MINUTO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...