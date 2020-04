‘Ninguém está imune’: artista italiano retrata Bolsonaro em hospital com coronavírus

O artista lembrou que em razão da negligência com a quarentena muitas pessoas morreram em seu país |Foto: Reprodução

O artista italiano Alexsandro Palombo, conhecido por obras instigantes, deu uma alfinetada no presidente brasileito Jair Bolsonaro (sem partido). As informações são do portal Metrópoles.

Palombo retratou Bolsonaro doente em uma cama de hospital com coronavírus e usando um respirador. Na imagem, o presidente segura um cartaz com a frase: “Fique em casa, ninguém está imune ao coronavírus”.

O artista relembrou a polêmica fala do líder brasileiro, de que a Covid-19 é uma “gripezinha”.

“A Itália é um país cheio de idosos. Há pelo menos um casal em cada prédio, como em Copacabana, e é por isso que existem tantas mortes. Não dê ouvidos às declarações desprezíveis do presidente Bolsonaro, pois colocará em risco cada um de vocês e as pessoas próximas a você”, escreveu na legenda da foto no Instagram.

Palombo ressaltou ainda, que na Itália, todos estão pagando um preço muito alto pela negligência com a quarentena.

“Esta é uma situação sem precedentes e está partindo o coração de todos nós. Muitos perderam entes queridos e têm familiares e amigos

lutando em terapia intensiva”, lamentou.

Ao final do texto, o artista reitera que a pandemia de coronavírus é uma emergência de saúde muito grave. “Envolve todos e não poupa país. Esta é uma grande batalha que todos devemos lutar juntos. Fique em casa e siga as regras do distanciamento social, você protegerá a si e a seus entes queridos. A vida é a coisa mais preciosa que temos, vamos defendê-la”, finalizou.

Com informações do portal Metrópoles

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...