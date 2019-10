‘Ninguém vai me pagar por preservar, ninguém paga os outros por andar na lei’, afirma pecuarista da Amazônia

(Foto:Reprodução) – Produtor entende que não deve receber mais por respeitar o meio ambiente, mas pede que a sustentabilidade seja reconhecida, para abrir novos mercados.

O pecuarista Mauro Lúcio Costa tem 54 anos, nasceu em Minas Gerais e fez a vida com a produção de gado em Paragominas, no Pará, região da Amazônia Legal. Ele trabalha em uma área sensível do país, muito relacionada com o desmatamento.

O Código Florestal o obriga a preservar 80% da área no bioma Amazônia. Esse nível de preservação é visto por muitos pecuaristas como um motivo para que o mercado pague mais pela carne produzida que respeita a legislação ambiental, mas Costa tem uma opinião diferente (veja o vídeo acima).

“Ninguém vai me pagar por preservar, ninguém paga os outros por andar na lei. Eu querer receber por uma floresta que a legislação me obriga a ter é utopia”, afirma.

“Quanto mais eu for correr atrás disso, de receber o que ninguém está afim de pagar, mais eu vou demorar a ganhar dinheiro. Lei é lei, é uma coisa e o que eu tenho que correr é com meu negócio, para aumentar a produtividade”, acrescenta Costa.

Mauro Lúcio Costa é dono de 4.356 mil hectares, 80% da fazenda é preservada, cerca de 880 hectares foram desmatados e 480 usados para pecuária de corte.

E, se o pagamento extra não é uma realidade, ele pede que pelo menos o método de produção dele seja reconhecido para conquistar novos mercados.

“O que eu acho que eu devo fazer é eu ter a floresta que eu tenho ela servir ir no rótulo do meu produto ecologicamente correto, como um produto que respeita o meio ambiente, aí eu teria uma abertura maior de mercado”, explica.

Veja abaixo a reportagem completa do Globo Rural em Paragominas:

Produtores rurais do Pará tentam manter preservação na Amazônia, mas crimes ambientais con

Produtores rurais do Pará tentam manter preservação na Amazônia, mas crimes ambientais con

Por Globo Rural

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...