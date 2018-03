Nível de rio atinge situação de emergência e ameaça levar ponte do Jamanxim

O Rio Jamanxim atingiu o nível de emergência nesta semana, com acumulado de 150 milímetros de chuvas nas últimas 72 hrs na região. (Foto Divulgação)

A ponte de madeira registrou a marca limite , água esta ameaçando passar por cima e ameaça da correnteza pode levar a ponte. Ele nasce na serra do cachimbo viabilizando a captação das aguas de chuvas derramadas de centenas de afluentes.

A ponte é única via de acesso da cidade de Novo Progresso para região da Flona Jamanxim.

O transbordamento não atingiu a cidade, as casas nas barrancas do rio estão submersas. Moradores na região da Flona Jamanxim estão trafegando com dificuldade, a solução de muitos é de barco para atravessar o rio de um lado para outro.

Em Fevereiro a cheia já assustava moradores- Leia:Nível do Rio jamanxim sobe e imagem de ponte assusta moradores

Em Fevereiro de 2014 agua passou por cima e danificou a pote (Foto)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...