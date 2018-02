Nível do Rio jamanxim sobe e imagem de ponte assusta moradores

O Rio Jamanxim subiu cerca de quatro metros a chance de alagamento em algumas regiões.

A Ponte de madeira tem uma extensão de mais de 100 metros , não tem proteção lateral a estrutura esta comprometida. “Ela único acesso da cidade com a Flona Jamanxim” .

Porém, a situação ainda está dentro dos parâmetros em referencia aos anos anteriores. Isso porque o alerta de risco acontece quando a marca de 6,5 é atingida: “Está a pelo menos 2,30 metros, longe da ponte. Com 6,30 metros ele vai estar quase passando na estrutura superior, ai sim, teríamos algum tipo de problema e preocupação”.

A reportagem do Jornal Folha do Progresso esteve na ponte Jamanxim nesta terça-feira (20).

A alerta esta para as pontes mais baixas, que estão localizadas na comunidade de Alvorada da Amazônia e no distrito de Vila Isol, onde água já ameaça passar por cima e a ponte esta em risco.

Chegou também informações na redação do Jornal Folha do Progresso, que as pontes na vicinal Marajoara e Canaã estão danificadas, muitas delas a enxurrada levou , outras foram parcialmente destruídas pelo excesso de água.

A região esta em alerta, muitos usuários tem medo de trafegar na ponte do Jamanxim em Novo Progresso, a força d’água põe medo na gente, disse o produtor Alberto Veiga, que passa todos os dias aquele local.

