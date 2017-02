‘No Brasil, ninguém é branco’: A resposta de Anitta para as críticas ao seu novo visual

A artista, no entanto, negou qualquer procedimento estético do tipo. Ela afirmou em entrevista à revista Glamour que a sua cor da pele tende a variar de tonalidade devido a maior ou menor exposição solar.

“Uso box braids a maioria das pessoas me olha como se eu fosse um extra terrestre!! Me sinto bem com meu estilo e sempre estou mudando igual vc. Obrigada por isso.”

You May Also Like