No Dia de Proteção às Florestas, Pará coleciona os maiores índices de desmatamento da Amazônia Legal

O aumento do desmatamento no território da Amazônia foi de 22% este ano segundo o último Boletim do Desmatamento (Foto: Reprodução/EPTV)

Embora os desanimadores dados, há mães e pedagogos (as) paraenses que acreditam na força da educação ambiental para as crianças.

O Pará não tem muito o que comemorar no Dia de Proteção às Florestas, lembrado em todo o Brasil nesta terça-feira (17). É que atualmente o estado tem o maior índice de desmatamento da Amazônia Legal, de acordo com o último Boletim do Desmatamento, divulgado a pouco menos de um mês pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon). Somente em maio de 2018, a floresta amazônica perdeu uma área verde com duas vezes o tamanho de Belo Horizonte. Em relação a maio de 2017, a destruição foi 73% maior. Embora esses desanimadores dados, há mães e pedagogos (as) paraenses que acreditam na força da educação ambiental para as crianças.

O objetivo do Dia de Proteção às Florestas é conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação das florestas, lar de inúmeras espécies de animais e plantas, para a qualidade de vida da humanidade. No folclore brasileiro, a proteção das florestas é personificada na figura do Curupira, um espírito mágico que habita as florestas e ajuda a protegê-las dos ataques de pessoas má intencionadas.

A professora Jorlice Colares Marques segue o exemplo do Curupira. Ela ensina desde cedo à filha, Sofia Colares Marques, a importância de respeitar a natureza e preservar as florestas. “A educação ambiental é de extrema importância para toda sociedade, em especial para as crianças, porque desde pequenas já começam a construir uma mentalidade de cuidado e respeito ao meio ambiente”, avalia.

A pedagoga e diretora de escola Dilma Guerreiro põe a educação ambiental como uma das premissas mais importantes na sua escola no bairro do 40 Hora, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Segundo a pedagoga, a criança leva consigo até a fase adulta esse tipo de aprendizado. “Nós ensinamos a todos eles porque que é necessário respeitar a natureza, preservar as florestas. Cerca de 120 crianças participam dos nossos projetos”, explica.

No projeto “Horta de Pneu” as crianças aprendem a transformar os pneus velhos em belos recipientes de plantas. Há centenas de plantas que servem para a alimentação e para ornamentar a escola. Além disso, as tampinhas de refrigerante não são descartadas na natureza. Elas ganham formas e cores quando coladas nos rodapés das paredes de toda a escola. Os desenhos, feitos pelos próprios alunos, são verdadeiras obras de arte.

“Na nossa escola, ‘papel velho’ também não vai para o lixo de jeito nenhum. Os alunos aprendem desde cedo o peso que uma folha de papel tem sobre as florestas brasileiras”, explica Dilma Guerreiro.

Todo papel velho é usado na restauração de móveis. Recentemente, uma estante velha foi toda revestida com retalhos de revistas e jornais e ficou completamente restaurada. Bastou papel, cola e um pouco de tinta.

Além disso, vários alunos já foram premiados pelo projeto “Reciclou Ganhou”, em que eles recolhem o máximo de garrafas pet e são recompensados conforme o volume de material coletado. “Nós tivemos carroças cheias de garrafas pet”, conta Dilma.

Por G1 PA, Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...