No dia do autista, série debate o transtorno

(Foto:Divulgação) – A série Pablo é protagonizada por um menino com transtorno do espectro autista (TEA).

Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Mundial de Conscientização do Autismo ocorre todo 2 de abril. Contribuindo com essa data, que coloca o foco nas pessoas diagnosticadas com esse transtorno, os canais Disney Channel, Disney Junior, Disney XD e National Geographic vão exibir, nesta quinta, o primeiro episódio da segunda temporada da série Pablo, que é protagonizada um menino com transtorno do espectro autista (TEA).

Misturando animação e atores reais, a série de animação infantil traz o mundo do pequeno Pablo, um garotinho de 5 anos com transtorno do espectro autista e que se expressa por meio da arte. Em um mundo repleto de imaginação, o menino adora fazer desenhos, que ganham vida e preenchem o Mundo da Arte. É dessa forma que Pablo transforma os desafios diários em aventuras sem fim, que permitem que ele encare o complicado mundo real.

A exibição será às 10h, no Disney Junior, às 11h30, no Disney Channel, às 17h, no Disney XD, às 17h20, às 18h, Nat Geo Kids, e às 17h20, no National Geographic.

Para quem não viu a primeira temporada, ela pode ser vista na TV Brasil, de segunda a sexta, às 11h e 15h, e sábado, às 11h. E também, a partir do dia, no NatGeo Kids.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

