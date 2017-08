No ‘Encontro’, Maria Casadevall critica arquivamento de denúncia contra Temer

O ator Paulo Serra, que também estava no programa, concordou com Maria, dizendo que a decisão não representa “nenhum de nós”. Após a fala da atriz, Fátima Bernardes falou: “Tem uma pesquisa que mostra que 95% das pessoas não queriam o arquivamento. Mas como muita gente diz, é como se aquele local ali fosse outro país, distante da vontade do povo”.

