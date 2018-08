No Garimpo S. Raimundo – Homem é preso acusado de tráfico de drogas

O homem foi detido na última segunda-feira (06), e apresentado as 6h da manhã desta terça feira (7) na 19ª seccional de policia civil em Itaituba, juntamente com todo o material que estava portando durante sua captura. Os outros 2 comparsas que conseguiram fugir continuam sendo procurados pela policia militar.

Ainda segundo a polícia, os 3 acusados vinham “tocando o terror” no garimpo São Raimundo, com venda de entorpecentes.

