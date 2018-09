No Garimpo Tocantins – Homem é esfaqueado no peito mas sobrevive

Central de Informações Cultura FM – Repórter Paulo Monteiro Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Vizinhos contavam que ele estava dormindo em sua rede no barraco, quando recebeu a facada. Ninguém sabe que foi o autor da tentativa de homicídio e qual seria a motivação do crime.

Ele foi atingido no peito e também no pescoço, mas sobreviveu A vítima foi identificada como Jackson José Andrade da Silva, 21 anos. Foi socorrido por amigos e encaminhado para o Hospital Municipal de Novo Progresso, onde passou por cirurgia e seu estado é estável, sem risco de morrer.

