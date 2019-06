No Icuí-Guajará, homem morre ao tentar fazer ligação irregular em poste

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Um homem, que segue sem identificação, morreu ao receber uma forte descarga elétrica enquanto fazia uma ligação irregular no bairro do Icui-Guajará, em Ananindeua.

You May Also Like