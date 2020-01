No Jurunas, homem é morto com facada no peito e esposa é a principal suspeita

(Foto:Reprodução) – Ele foi socorrido ao Hospital de Pronto Socorro Mario Pinotti, porém já chegou sem vida à unidade.

Denilson De Oliveira Cordeiro, de 29 anos, morreu a ser atingido por um golpe de uma arma branca no peito por sua esposa, Maiara Amaral, no começo da tarde desta sexta no bairro do Jurunas, em Belém.

O homem saiu de seu trabalho em um supermercado e foi a sua casa para almoçar. Ainda não se sabe o que ocorreu na casa da passagem Fátima, perto da avenida Bernardo Sayão, mas o fato é que Denilson foi esfaqueado no tórax e a mulher é a principal suspeita do crime, já que vizinhos contam que ela fugiu logo em seguida.

Alguns vizinhos disseram que ele foi ferido com um golpe de chave, enquanto outros contaram que ele esfaqueado por uma faca de cozinha pequena, usada para cortar pão.

Ele foi socorrido ao Hospital de Pronto Socorro Mario Pinotti, no Umarizal, porém já chegou sem vida à unidade de saúde. O caso foi registrado por familiares na Seccional Urbana do Jurunas.

