No Km 1.000 – Final de semana violento, com um morto e um baleado

Dois crimes marcaram o final de semana entre a noite de sexta e domingo no distrito do Km 1.000(Vila Isol) a cerca de 80 km de Novo Progresso.

Um homem, identificado como Adailton da Silva Goveia, 30 anos foi morto a tiros na sexta-feira(24). Um outro homem, identificado apenas pelas inciais JLF de 31 anos, foi baleado no peito, na noite deste domingo(26), foi socorrido e encaminhado à atendimento médico e sobreviveu.

Esse foi o saldo de um fina de semana de violência no Km 1.000, região esta quente e perigosa, sendo os dois casos parecidos e típicos na região. Atirador chega sorrateiramente, empunha arma e atira contra as vítimas, e vai embora rumo ignorado.

O caso do homicídio noite de sexta-feira (24), ocorreu as 23h40mn, próximo a uma borracharia no centro do distrito. Outro atirador, ou pode ser até o mesmo, ainda não há informações de suspeitos, voltou a agir as 23:00hrs do domingo(26) nas proximidades, mas a vítima foi socorrida e sobreviveu.

