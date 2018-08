No Maracanã, Cruzeiro vence e complica Flamengo na Libertadores

O Cruzeiro saiu na frente no confronto com o Flamengo por uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Em partida disputada na noite desta quarta-feira, no Maracanã, o time de Minas Gerais venceu por 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença no jogo da volta que vai acontecer no dia 29 de agosto, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

O Flamengo vai precisar de uma vantagem de três gols para garantir a vaga. O classificado deste duelo vai encarar na próxima fase da competição sul-americana o vencedor do choque entre o argentino Boca Juniors e o paraguaio Libertad.

O resultado premiou a objetividade da equipe mineira que ficou menos tempo com a bola, mas soube aproveitar as oportunidades que surgiram para construir o placar. O Flamengo foi uma equipe sem qualquer inspiração que pressionou o tempo inteiro, mas pouco ameaçou o goleiro Fábio que só apareceu no primeiro tempo para cortar cruzamentos sobre a sua área. E o goleiro Diego Alves ainda evitou um desastre maior com ótimas defesas no final do jogo. Revoltada com o resultado, a torcida rubro-negra vaiou intensamente a sua equipe na saída de campo.

Apoiado por um grande público, o Flamengo partiu para o ataque, mas encontrou dificuldades para romper o sistema defensivo do Cruzeiro. Aos cinco minutos, Diego lançou Uribe na entrada da área e o atacante tocou para a penetração de Marlos Moreno, mas o goleiro Fábio saiu antes e ficou com a bola. Dois minutos depois, Moreno foi acionado por Renê na esquerda e o cruzamento acabou desviado por Dedé, para escanteio. Na cobrança, Diego tentou surpreender Fábio, mas o goleiro mineiro fez a defesa.

No primeiro ataque organizado na partida, o Cruzeiro abriu o marcador, aos nove minutos. Robinho recebeu na intermediária e descobriu De Arrascaeta livre de marcação. O uruguaio entrou na área e tocou na saída do goleiro Diego Alves para colocar o time mineiro na frente.

Meio atordoado, o Flamengo tentou reagir imediatamente, mas o chute de Marlos Moreno subiu muito e não levou perigo. O time carioca seguia pressionando, mas mostrava muita ansiedade na hora de concluir e acaba não incomodando o goleiro Fábio.

Aos 19 minutos, o Cruzeiro criou nova chance real de gol. De Arrascaeta, cruzou, Robinho ajeitou e Thiago Neves, na pequena área, cabeceou no travessão, dando grande susto na torcida rubro-negra.

O Flamengo respondeu aos 23 minutos. Após cobrança de escanteio, Uribe desviou de cabeça para Diego que chegou atrasado e perdeu a oportunidade de concluir. A pressão continuou. Logo após levantamento na área, Fábio afastou de soco e Uribe, de bicicleta, tentou mandar para o gol, mas errou o alvo. No lance seguinte, o goleiro mineiro voltou a aparecer bem para sair do gol e tirar a bola da sua área.

O Cruzeiro não conseguia sair da defesa e, muito isolado, o atacante Barcos quase não participava do jogo. Aos 34 minutos, Éverton Ribeiro bateu escanteio, Uribe desviou para a entrada de Diego, mas Fábio se antecipou e ficou com a bola.

Só aos 40 minutos é que a equipe de Mano Menezes chegou nas imediações da área carioca, quando De Arrascaeta foi derrubado por Éverton Ribeiro, mas a cobrança da falta não levou perigo para Diego Alves.

Os dois times voltaram sem alterações para o segundo tempo. Como era de se esperar, o Flamengo partiu para cima do Cruzeiro para buscar o gol de empate. Aos três minutos, Rodinei cruzou e Uribe cabeceou forte para baixo, mas Fábio fez grande defesa e evitou o gol. O time dirigido por Maurício Barbieri continuava rondando a área cruzeirense, enquanto o time mineiro encontrava grande dificuldades para se organizar ofensivamente e nem conseguia prender a bola. Aos 13 minutos, o lateral Rodinei derivou para o meio e bateu de canhota, mas a bola passou longe do gol defendido por Fábio.

Depois dos 15 minutos, os dois treinadores decidiram mexer nas suas equipes. No Flamengo, Barbieri trocou o meia Jean Lucas pelo atacante Vitinho, enquanto Mano Menezes tirou o apagado Barcos e colocou o jovem Raniel.

E, aos 24 minutos, Raniel mostrou seu cartão de visitas. O atacante dominou na entrada da área e mandou uma bomba que tirou tinta da trave defendida por Diego Alves.

A entrada de Raniel deu mais mobilidade ao ataque cruzeirense, trazendo mais preocupação para a defesa rubro-negra que não estava enfrentando problemas para marcar o argentino Barcos. Barbieri tentou seguir o exemplo e colocou o atacante Lincoln, de 18 anos, na vaga de Marlos Moreno.

Antes que a mudança fizesse efeito, o Cruzeiro ampliou a vantagem. De Arrascaeta recebeu na entrada da área e recuou para Lucas Silva. O volante chutou e Thiago Neves, dentro da área, desviou e deixou Diego Alves sem ação.

Com dois gols de vantagem, Mano Menezes resolveu reforçar a defesa e trocou o meia-atacante Thiago Neves pelo volante Ariel Cabral.

O apagado Vitinho ainda teve uma chance de concluir, mas furou de forma bisonha. Nos acréscimos, o goleiro Diego Alves apareceu com destaque para evitar que o Cruzeiro ampliasse a vantagem em chutes de Raniel e De Arrascaeta.

Gazeta Esportiva (foto: Carl de Souza/AFP)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...