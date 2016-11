No MT-Homem suspeito de matar ex-esposa com golpe de faca no pescoço é preso em Peixoto

A prisão ocorreu na madrugada desta quarta-feira (09-11) por volta das 02h50min na Rua Thiago Magalhães Nunes no município de Peixoto de Azevedo.

Segundo informações a guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima onde o comunicante relatou que o suspeito, José Bernardino da Silva, 44 anos, estaria trafegando neste local, os policiais se deslocaram rapidamente e lograram êxito em localizar o suspeito.

José é o principal suspeito de matar sua ex-mulher Maria Juraci Bernardino do Nascimento, 37 anos, com um corte profundo no pescoço na noite da última segunda-feira (07-11) por volta das 22h30min no Bairro Nova Esperança daquele município.

Eles estariam a cerca de cinco anos separados e tinham quatro filhos. Segundo informações de amigos da vítima o crime foi motivado após a mulher postar uma foto com um atual namorado nas redes sociais.

