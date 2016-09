No MT -Ponte cede e carreta carregada com milho cai em rio no Estado

(foto: divulgação) – O acidente foi registrado no Distrito de Itaquerê, a cerca de 100 quilômetros de Barra do Garças, esta manhã. Uma carreta branca (marca e modelo não confirmados) transportando cerca de 37 toneladas de milho atravessava a ponte de madeira quando a mesma cedeu devido ao peso.

A Polícia Militar informou, ao Só Notícias, que o motorista não se feriu, conseguir deixar a cabine do veículo e aguardou por ajuda no local. Alguns fazendeiros daquela região enviaram maquinários para auxiliar na retirada da carreta do fundo do rio.

A ponte está localizada em uma estrada rural. Segundo informações do sargento Alberto, esta mesma ponte foi reformada, no ano passado, pelos fazendeiros. Na oportunidade, ela também cedeu após uma carreta passar pelo local.

