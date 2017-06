No PA, celulares poderão aproveitar frequência liberada por novo sistema da TV digital

A faixa de 700 MHz possibilita cobertura de grandes áreas com o uso de menos antenas. Desligamento de sinal analógico está previsto para 2018.

Com o desligamento do sinal analógico na tevê aberta previsto para 30 de maio de 2018 em Belém e outras 11 cidades do Pará, a frequência de 700 MHz ficará livre para ser utilizada pela telefonia móvel, o que, na prática, significa melhorias para a rede nos celulares.

“Isso me anima porque me faz pensar que o sinal vai cair menos”, afirma a professora Elisângela Santos.

Com melhorias na qualidade da imagem e som, o sinal digital vai evitar a conexão lenta pelo celular, já que com a frequência de 700 MHz liberada para internet móvel, haverá maior capacidade na transmissão de dados. Mas o que é exatamente essa frequência utilizada pela tevê analógica?

“Aumenta a capacidade daquele ambiente, daquela transmissão porque você tem mais uma faixa para uso da telefonia, tanto dados, voz, como vídeo”, explica Carnot Guimarães, vice-gerente da Anatel.

A faixa de 700 MHz possibilita cobertura de grandes áreas com o uso de menos antenas, com isso, será possível levar os serviços de telecomunicações, inclusive a áreas rurais.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...