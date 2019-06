No Pará, 27 municípios ainda não atingiram meta de vacinação contra a gripe

O Pará alcançou a meta, mas 27 municípios ainda precisam atingir o estipulado pelo MS (Foto:Nailana Thiely / Ascom Uepa)

Almeirim, Santana do Araguaia, Santa Isabel do Pará, Alenquer e Marabá foram as localidades que menos vacinaram

Apesar do Pará ter atingido a meta de imunização (92,5%) para pessoas dos grupos prioritários, 27 dos 144 municípios paraenses não alcançaram os números sugeridos pelo MInistério da Saúde para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), as cidades que ainda têm déficit prosseguirão com a campanha até que todas as doses remanescentes sejam aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde.

No Pará, segundo a Sespa, foram vacinadas com 2.041.117 pessoas até esta terça-feira (25)

Os cinco municípios paraenses que menos vacinaram foram:

Almeirim: 5.264 doses aplicadas e 59,59% de cobertura;

Santana do Araguaia (6.805 e 62,15%);

Santa Isabel do Pará (10.109 e 72,32%);

Alenquer (11.638 e 74,8%);

Marabá (42.618 e 74,84%).

O Brasil também atingiu 90% de cobertura na Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Isso significa que mais de 53,5 milhões de pessoas que fazem parte dos grupos prioritários procuraram os postos de vacinação, segundo o Ministério da Saúde, no último dia 24.

Desde o início da campanha, no Pará, o total de 2.095.999 milhões de cidadãos estão aptos a receberem a dose. Na atual fase, toda a população do Pará pode se vacinar contra a gripe enquanto durarem os estoques da vacina.

A Sespa destaca que, conforme informe técnico da Divisão de Imunizações da Secretaria, é possível que os grupos cheguem aos 90%, na medida em que os municípios forem lançando nos sistemas de informação as doses que foram aplicadas naqueles segmentos populacionais.

A vacinação é a principal medida preventiva contra a gripe e a Sespa quer evitar o ocorrido com a campanha de 2018, quando o Pará não alcançou a meta de 90% entre as crianças menores de cinco anos.

Os grupos prioritários tiveram entre os dias 10 de abril e 31 de maio para se vacinar com exclusividade. Após esse período, toda a população do Pará tem a oportunidade de se vacinar contra a gripe enquanto durarem os estoques da vacina. Ou seja, quem não faz parte do público-prioritário da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza também pode procurar a unidade de saúde mais próxima para se vacinar. A medida do Ministério da Saúde evita desperdício de doses nas localidades que não alcançarem a meta de imunização no público-alvo, que continua sendo prioritário.

Durante o período da campanha, foram priorizados gestantes, puérperas, crianças entre 6 meses a menores de 6 anos, idosos, indígenas, professores, trabalhadores de saúde, pessoas com comorbidades, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade, além de profissionais de segurança e salvamento.

A vacina produzida para 2019 teve mudança em duas das três cepas que compõem a vacina e protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul, de acordo com determinação da OMS: A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09; A/Switzerland/8060/2017 (H3N2); B/Colorado/06/2017 (linhagem B/Victoria/2/87). A vacina contra gripe é segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença.

Os 27 municípios no Pará que ainda não atingiram a meta de vacinação:

Alenquer – 11.638 doses aplicadas, com cobertura de 74,8 %

Almeirim – 5.264 doses aplicadas, com cobertura de 59,59%

Aveiro – 4.163 doses aplicadas, cobertura de 89,89%

Breu Branco -10.116 doses aplicadas, cobertura de 89,19%

Cachoeira do Piriá – 5.494 doses aplicadas, cobertura de 87,78%

Curionópolis – 4.254 doses aplicadas, cobertura de 85,51%

Dom Eliseu -10.117 doses aplicadas, cobertura de 79,59%

Eldorado dos Carajás – 6.211 doses aplicadas, cobertura de 84,9%

Jacundá – 9.591 doses aplicadas, cobertura de 82,15%

Marabá – 42.618 doses aplicadas, cobertura de 74,84%

Mocajuba – 5.279 doses aplicadas, cobertura de 72,46%

Novo Repartimento -14.239 doses aplicadas, cobertura de 88,98%

Palestina do Pará -1.811 doses aplicadas, cobertura de 84,31%

Piçarra – 2.290 doses aplicadas, cobertura de 81,21%

Quatipuru – 2.801 doses aplicadas, cobertura de 84,27%

Rondon do Pará – 7.609 doses aplicadas, cobertura de 76,06%

Santa Bárbara do Pará – 4.606 doses aplicadas, cobertura de 85,93%

Santa Isabel do Pará -10.109 doses aplicadas, 72,32%

Santana do Araguaia – 6.805 doses aplicadas, cobertura de 62,15%

Santarém – 82.985 doses aplicadas, cobertura de 89,53%

São Domingos do Araguaia – 5.396 doses aplicadas, cobertura de 88,5%

São Geraldo do Araguaia – 5.141 doses aplicadas, cobertura de 75,14 %

São João de Pirabas – 5.376 doses aplicadas, cobertura de 89,84%

Terra Alta – 2.574 doses aplicadas, cobertura de 89,84%

Trairão – 3.530 doses aplicadas, cobertura 89,87%

Tucuruí – 21.389 doses aplicadas, cobertura de 81,58%

Viseu – 14.010 doses aplicadas, cobertura de 83,4.%

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde (Sespa).

Por:Cleide Magalhães

