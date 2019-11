No Pará, 270 mil pessoas farão o Enem neste domingo

Candidatos precisam estar atentos às recomendações antes, durante e depois das provas. Mais de 5 milhões estão aptos ao exame no País

Candidatos ao Enem 2019 farão as provas de Linguagens, Ciências da Natureza e de Redação hoje (Fábio Costa / O Liberal)

Mais de cinco milhões de estudantes no Brasil devem fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na tarde deste domingo (03). Destes, 279,6 mil são do Pará. Durante cinco horas e meia, eles vão se submeter às provas de Linguagens, códigos e suas tecnologias e de Ciências da natureza e suas tecnologias (45 questões cada), além da Redação.Em todo o País, o Exame ocorre em 147.565 salas que ficam em 10.133 locais de 1.727 municípios. Dos 5.095.388 milhões estudantes brasileiros, 3.031.826 são mulheres e 2.063.562, homens.

No Pará, o Enem acontece em 8.521 salas de 741 locais em 75 municípios. Ainda no Estado, do total de 279.306 mil inscritos, 168.681 são mulheres e 110.922, homens.Uma das candidatas que está na expectativa para o primeiro dia de provas é a estudante Élida Leão, 18 anos. Ela faz o Enem pela segunda vez para o cur-so de Química Industrial. “Minha expectativa é muito boa. Tive boa preparação no cursinho. Já revisei as regras e tudo que tenho que levar no dia da prova inclusive água e lanchinho”, disse Élida, que se preparou em um cursinho pré-vestibular público, em Belém.

Daniel de Jesus, 20 anos, também está na expectati-va para as provas de hoje. Ele tenta pela segunda vez o Enem para uma vaga em Economia ou Engenharia de Agrimensura. “Eu confio em tudo que estudei, com apoio dos professores. Agora estou na expectativa para o tema da Redação. Desejo que seja atual e tra-ga assuntos ligados à Educação ou Tecnologia. Tive bom preparo no cursinho e sinto que tenho boa capacidade para fazer as provas”, disse Daniel.O resultado obtido no Enem é utilizado na seleção para bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni), para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) e nas universidades privadas. Serve, ainda, como processo seletivo de centenas de instituições de ensino su-perior público no País.

Daniel de Jesus: “Confio no que estudei” Daniel de Jesus: “Confio no que estudei” (Fábio Costa / O Liberal)

Recomendações

Neste primeiro dia de provas, além de o candidato manter o preparo intelectual e emocional, deve estar atento às recomendações triviais – no entanto importantes – do Enem.

Algumas delas são a checagem de local de provas, como o horário de prova, transporte, documentos necessários, procedimen-tos de prova (até os básicos, como qual tipo de caneta), o que pode ser levado para o local de prova, alimentação adequada antes, durante e depois das provas e outros.Para não ser eliminado do Enem é preciso tomar algumas precauções, principalmente em relação ao horário de abertura e fechamento dos portões. Os candidatos só podem entrar entre o horário de 12h e 13h.Após esse horário, os portões são fechados e não é permitida a entrada de mais ninguém. Então, é importante não sair de casa em cima da hora. O exame começa às 13h30 e o candidato só pode ir em-bora depois de 2 horas do início das provas.

Fique atento às datas e horários das provas:

3 de novembro (domingo)

Linguagens, códigos e suas tecnologias

Redação

Ciências da natureza e suas tecnologias

Duração: 5 horas e 30 minutos

12h – Abertura dos portões

Das 13h às 13h30 – Procedimentos de segurança na sala de prova

13h30 – Início das provas

19h – Término das provas

10 de novembro (domingo)

Matemática e suas tecnologias

Ciências humanas e suas tecnologias

Duração: 5 horas

12h – Abertura dos portões

13h – Fechamento dos portões

Das 13h às 13h30 – Procedimentos de segurança na sala de prova

13h30 – Início das provas

18h30 – Término das provas

Veja as novidades

Rascunho deixa de ser uma folha avulsa

A folha de rascunho está garantida. Ela será pautada para a redação (3/11) e sem pauta para os cálculos (10/11). A única mudança é que o rascunho deixa de ser uma folha avulsa. O espaço livre ficará na última página do caderno de questões, que pode ser destacado.

Antes da prova

Conferir os dados pessoais é importante.

Antes de entrar na sala, guarde os objetos não permitidos no envelope porta-objetos, feche o lacre e deixe debaixo da sua ca-deira até terminar a prova.

Confira seus dados no cartão-resposta/folha de redação.

Confira seus dados na ficha de coleta do dado biométrico.

Aguarde a autorização e o auxílio do aplicador para fazer a coleta. Destaque, com muito cuidado, o cartão-resposta/folha de redação e a folha de rascunho do caderno de questões. Eles não poderão ser substituídos se forem danificados.

ENQUANTO FAZ A PROVA:

É proibido trocar a opção de língua estrangeira.

Na prova de língua Estrangeira, não é permitido trocar a opção (Inglês e Espanhol) que você escolheu na hora da inscrição. Lembre-se de tudo o que pode te dar nota zero na redação, como:

Fugir do tema proposto;

Seja escrita com letra ilegível;

Não atender a proposta pedida;

Entregar a folha de redação sem nada escrito;

Usar parte de texto desconectada do tema proposto;

Escrever só sete linhas, qual-quer que seja o conteúdo;

Escrever predominante ou integralmente em língua estrangeira;

Usar impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação;

Fazer uma estrutura de texto diferente do tipo dissertativo-argumentativo;

Apresentar nome, assina-tura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação.

As linhas com cópia dos textos motivadores do caderno de questões são desconsideradas na correção e na contagem do mínimo de linhas.

Para os dias das provas:

Documento de identificação digital não é aceito

Documentos válidos: cédulas de identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados; Carteira de Registro Nacional Migratório; Documento Provisório de Registro Nacional Migratório; identificação fornecida por ordens ou conse-lhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social; Certificado de Dispensa de Incorporação; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira Nacional de Habilitação com fotografia e identidade funcional. Atenção! Não será aceito qualquer documento em formato digital. Se o candidato perdeu ou teve o documento roubado, deve apresentar um boletim de ocorrên-cia expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias do primeiro do-mingo de aplicação.

Separe o que vai levar:

Caneta esferográfica de tinta preta é obrigatória.

Obrigatório: caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente e documento oficial de identificação, original e com foto.

Aconselhável: cartão de confirmação de inscrição e declaração de comparecimento impressa (caso precise do documento).

Proibidos: borracha, corretivo, chave com alarme, artigo de chapelaria, impressos e anotações, lápis, lapiseira, livros, manuais, régua, óculos escuros, caneta de material não transparente, dispositivos eletrônicos (wearable tech, calculadoras, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, gravadores, pen drive, mp3, relógio, alarmes) e fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados imagens, vídeos e mensagens. Antes de entrar na sala o candidato receberá um envelope porta-objetos para guar-dar todos os itens “proibidos”. Guardar o envelope embaixo da carteira escolar, com eletrônicos desligados.

