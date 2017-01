No Pará, 95% dos jovens aderiram ao alistamento militar

Enquanto uns sonham em seguir carreira, outros veem garantia de emprego

Seguir a carreira militar ainda é um sonho de muitos jovens brasileiros. Em 2015, um levantamento do Comando Militar no Norte (CMN) registrou que 95% das pessoas que fizeram o alistamento militar no Pará foram voluntários, ou seja, queriam de fato ingressar na profissão. Mas com a crise financeira e a consequente redução do número de vagas de emprego em diversas áreas por todo país, entrar nas Forças Armadas também é visto como uma das possibilidades de garantia de emprego em um momento delicado do mercado de trabalho no Brasil.

Esse é o pensamento de Gustavo Nascimento, que completará 18 anos em maio deste ano, idade na qual é obrigatório o alistamento militar. O jovem trabalha atualmente em uma loja de jogos eletrônicos, e já está organizando os seus documentos para o alistamento no Exército. “Arranjar um emprego está cada vez mais difícil, esse é um dos motivos que me faz querer seguir nessa carreira. Espero ser um dos selecionados. O meu pai já serviu na Aeronáutica. Minha família está me apoiando. Pretendo servir no Exército ou na Marinha.”, disse.

O período de alistamento militar 2017 começou no início deste mês. Até o dia 30 de junho, todo cidadão brasileiro do sexo masculino deve comparecer em uma junta de serviço militar ou acessar o site www.alistamento.eb.mil.br para se regularizar com as suas obrigações militares. No caso daqueles que moram em outros países, o registro será realizado nos consulados ou embaixadas brasileiras. Em estados como Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rondônia e Roraima e também para aqueles que moram em todo o interior de São Paulo, o alistamento on-line ainda não está disponível.

Aos que farão o alistamento, o necessário tenham em mãos cópias de sua certidão de nascimento ou qualquer documento equivalente (como as carteiras de identidade, de motorista ou de trabalho), além de comprovante de residência e uma foto 3×4 recente. Após a conclusão do alistamento, os responsáveis pelo processo anotam ou anexam no verso do certificado de alistamento militar a data em que a pessoa deve retornar à junta de serviço militar, para que o jovem possa tomar conhecimento quanto a uma possível apresentação na seleção geral ou sua dispensa definitiva do serviço militar.

Quem não cumprir com suas obrigações militares no ano de convocação, fica impedido de realizar uma série de direitos, tais como tirar passaporte, ingressar no serviço público ou ser matriculado em qualquer instituição de ensino, inclusive nas universidades, de acordo com as normas vigentes no Brasil. As regras do serviço militar ainda preveem o pagamento de multa, cujo valor varia de acordo com a quantidade de dias de atraso no processo de alistamento ou que o interessado deixou de se alistar.

Fonte: O Liberal.

